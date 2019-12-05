В Омской области фельдшер скорой на бумаге «лечила» свою знакомую, чтобы получить премию
Довольно необычным способом решила повысить эффективность своей работы фельдшер скорой помощи из Знаменского района. Женщина подделала документы, что «лечила» свою знакомую. За спасение мнимой больной фельдшер получила премию.
– На основании подложных документов Фондом обязательного медицинского страхования БУЗОО «Знаменская ЦРБ» были выплачены средства на лечение пациента, а фельдшеру была выплачена премия, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – На основании материалов прокурорской проверки органом дознания ОМВД России по Знаменскому району в отношении медработника возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).
Сейчас ведется предварительное расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU