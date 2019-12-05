В Омской области фельдшер скорой на бумаге «лечила» свою знакомую, чтобы получить премию

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-05T13:36:49+03:00

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Довольно необычным способом решила повысить эффективность своей работы фельдшер скорой помощи из Знаменского района. Женщина подделала документы, что «лечила» свою знакомую. За спасение мнимой больной фельдшер получила премию.

– На основании подложных документов Фондом обязательного медицинского страхования БУЗОО «Знаменская ЦРБ» были выплачены средства на лечение пациента, а фельдшеру была выплачена премия, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – На основании материалов прокурорской проверки органом дознания ОМВД России по Знаменскому району в отношении медработника возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Сейчас ведется предварительное расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU