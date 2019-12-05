2019-12-05T13:24:06+03:00
Общество

Сотрудник газовой службы взял у омички деньги за придуманную им услугу

Афериста уволили и осудили
Анна МИКУЛА
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афериста приговорили к 200 часам обязательных работ.афериста приговорили к 200 часам обязательных работ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Решил воспользоваться служебным положением теперь уже бывший омский газовщик. Специалист пришел в квартиру одной из жительниц дома и предложил ей подключиться к распределительной сети по индивидуальному проекту. За работу, которую и не планировал выполнять, мужчина получил 35 тысяч рублей. Но его аферу быстро раскрыли.

– Омским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего работника ремонтно-строительной службы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления подсудимый признал. Омский районный суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшей о взыскании всей суммы причиненного материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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