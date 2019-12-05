Мэрию обязали привести в порядок братскую могилу на площади Восстания в Омске

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-05T13:06:10+03:00

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22 декабря 1918 года стал, пожалуй, самым кровавых дней в истории Омска, который стал линией фронта в гражданской войне. Красноармейцы решили начать всероссийский бунт оттуда, где находилась резиденция Колчака.

В пригороде, где сейчас расположен Старый Кировск, произошло Куломзинское восстание. В ходе его подавления 250 восставших были убиты в боях и еще 170 человек расстреляны по приговору военно-полевого суда.

На месте, где все произошло, сейчас разбита площадь Восстания и установлен мемориал «Братская могила участников Куломзинского вооруженного восстания 22 декабря 1918 года». Только вот находится он у удручающем состоянии.

– В ходе осмотра памятника и прилегающей территории установлено, что объект имеет трещины, частичное разрушение ступеней и фундамента, на объекте были нанесены различные надписи, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей уполномоченными должностными лицами администрации города Омска, ее структурных подразделений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Мэрии внесли предписание привести памятник, находящийся в ее собственности, в порядок и устранить все выявленные недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU