В Омске пропал 29-летний молодой человек
Владимир Вынгелев перестал выходить на связь 4 декабря
Фото: vk.com/dobrospasomsk
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Поисковый отряд «Доброспас-Омск» разыскивает 29-летнего Владимира Вынгелева, который ушел из дома 4 декабря и с этого момента перестал выходить на связь. до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы курчавые.
Был одет в зеленый пуховик и синие джинсы. На шее серебряная цепочка.
ИСТОЧНИК KP.RU