2019-12-05T11:42:05+03:00
Общество

В Омске пропал 29-летний молодой человек

Владимир Вынгелев перестал выходить на связь 4 декабря
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/dobrospasomskФото: vk.com/dobrospasomsk
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Поисковый отряд «Доброспас-Омск» разыскивает 29-летнего Владимира Вынгелева, который ушел из дома 4 декабря и с этого момента перестал выходить на связь. до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы курчавые.

Был одет в зеленый пуховик и синие джинсы. На шее серебряная цепочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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