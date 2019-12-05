2019-12-05T09:47:50+03:00
Общество

«Подбегает девочка лет 12 и просит довезти»: Омич рассказал о новом способе развода

Мужчина не поддался на провокацию
Станислав МУХИН
Поделиться:
Потом у водителей требуют деньги.Потом у водителей требуют деньги.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

О необычном способе обмана водителей рассказал омич в соцсетях. Все случилось на парковке около супермаркета. К мужчине подбежала заплаканная и растрепанная девочка лет 12-13. В слезах она умоляла сибиряка подвезти ее домой. Насторожило водителя, что ребенок все время косился на тонированную машину, припаркованную рядом. Тогда он понял, что его хотят обмануть на деньги.

- Тут то я понял весь смысл развода. Если бы она села ко мне и я ее повез, машина, которая стояла рядом, поехала бы за мной. А там, я думаю, всем понятно, чем бы это кончилось. Типа я педофил, плати или в полицию поедешь, - говорит мужчина.

На провокацию он не поддался, а предложил девочке вызвать такси. Тогда она обратилась к другому водителю. Когда он тронулся с места, за ним попыталась проследовать та самая тонированная иномарка. Бдительный омич специально перегородил ей дорогу.

- Выбежал амбал и чуть ли не сам начал выталкивать мою машину, причем мата и угроз жизни было очень много, - рассказал о разводе сибиряк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области из-за шалости 7-классников на уроке один из них попал в больницу
В Омской высотке загорелся лифт: люди на верхних этажах оказались заблокированы от выхода
Омскому черному риэлтору вынесли приговор через 10 лет после его смерти
Пожар на омском нефтезаводе тушили 63 человека на 15 машинах
Россети Сибирь на МФЭС предложили уйти от «джентельменских» соглашений с губернаторами к конкретике
Неплатежи за газ обходятся дороже!
Как вернуть брокерскую комиссию в виде бонусов
Россети Сибирь на МФЭС предложили уйти от «джентельменских» соглашений с губернаторами к конкретике
На свадьбе в Омске гость изуродовал лица жениха и невесты разбитой бутылкой
В Омске депутат раздал бомжам маячки, чтобы разобраться, куда сваливают мусор
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
После метели в Омске с дорог вывезли 80 КамАЗов снега
Лаборатория омского водоканала успешно прошла проверку Росаккредитации
Как поставить на учет жилые и садовые дома на земельных участках в соответствии с действующим законодательством
В омском «Шаге» объявили набор IT-шников
В мэрии уверены, что в Омске хватает техники для уборки снега
В Омске дочь ударила 60-летнюю мать ножом
Омским предпринимателям рассказали, как открыть бизнес по франшизе
Шесть ступеней здоровья
В омском садике елку установили под потолком
Омичку, бросившую четверых детей одних дома, оштрафовали еще на 100 тысяч
«Я промерзла, в салоне не было ни одной печки»: Омичка потеряла ребенка после поездки в ледяной маршрутки
В аварии маршрутки в Омске пострадали четверо пассажиров
Туман парализовал работу омского аэропорта
Высокооплачиваемым IT-шником можно стать в любом возрасте