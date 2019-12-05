«Подбегает девочка лет 12 и просит довезти»: Омич рассказал о новом способе развода

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-05T09:47:50+03:00

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О необычном способе обмана водителей рассказал омич в соцсетях. Все случилось на парковке около супермаркета. К мужчине подбежала заплаканная и растрепанная девочка лет 12-13. В слезах она умоляла сибиряка подвезти ее домой. Насторожило водителя, что ребенок все время косился на тонированную машину, припаркованную рядом. Тогда он понял, что его хотят обмануть на деньги.

- Тут то я понял весь смысл развода. Если бы она села ко мне и я ее повез, машина, которая стояла рядом, поехала бы за мной. А там, я думаю, всем понятно, чем бы это кончилось. Типа я педофил, плати или в полицию поедешь, - говорит мужчина.

На провокацию он не поддался, а предложил девочке вызвать такси. Тогда она обратилась к другому водителю. Когда он тронулся с места, за ним попыталась проследовать та самая тонированная иномарка. Бдительный омич специально перегородил ей дорогу.

- Выбежал амбал и чуть ли не сам начал выталкивать мою машину, причем мата и угроз жизни было очень много, - рассказал о разводе сибиряк.

ИСТОЧНИК KP.RU