2019-12-05T09:05:53+03:00
Происшествия

В Омской области из-за шалости 7-классников на уроке один из них попал в больницу

Следком начал проверку
Станислав МУХИН
Поделиться:
Ребенка доставили в больнице.Ребенка доставили в больнице.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
Изменить размер текста:

Больницей и следственной проверкой закончился обычный урок в Русско-Полянской средней школе. Там двое семиклассников баловались во время занятия. Учитель решила рассадить учеников. Один из них бросил ручку в одноклассника. Когда пошел поднимать ее, приятель в шутку толкнул в его сторону стул. Но силу не рассчитал, и мальчик получил сильный удар по голове.

- Школьник был госпитализирован с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, в настоящее время он проходит стационарное лечение. Со слов врачей, ребенок пробудет в больнице около 10 дней, травма не тяжелая, операция не понадобится, - уточнили подробности в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас силовики назначили проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Подбегает девочка лет 12 и просит довезти»: Омич рассказал о новом способе развода
В Омской высотке загорелся лифт: люди на верхних этажах оказались заблокированы от выхода
Омскому черному риэлтору вынесли приговор через 10 лет после его смерти
Пожар на омском нефтезаводе тушили 63 человека на 15 машинах
Россети Сибирь на МФЭС предложили уйти от «джентельменских» соглашений с губернаторами к конкретике
Неплатежи за газ обходятся дороже!
Как вернуть брокерскую комиссию в виде бонусов
Россети Сибирь на МФЭС предложили уйти от «джентельменских» соглашений с губернаторами к конкретике
На свадьбе в Омске гость изуродовал лица жениха и невесты разбитой бутылкой
В Омске депутат раздал бомжам маячки, чтобы разобраться, куда сваливают мусор
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
После метели в Омске с дорог вывезли 80 КамАЗов снега
Лаборатория омского водоканала успешно прошла проверку Росаккредитации
Как поставить на учет жилые и садовые дома на земельных участках в соответствии с действующим законодательством
В омском «Шаге» объявили набор IT-шников
В мэрии уверены, что в Омске хватает техники для уборки снега
В Омске дочь ударила 60-летнюю мать ножом
Омским предпринимателям рассказали, как открыть бизнес по франшизе
Шесть ступеней здоровья
В омском садике елку установили под потолком
Омичку, бросившую четверых детей одних дома, оштрафовали еще на 100 тысяч
«Я промерзла, в салоне не было ни одной печки»: Омичка потеряла ребенка после поездки в ледяной маршрутки
В аварии маршрутки в Омске пострадали четверо пассажиров
Туман парализовал работу омского аэропорта
Высокооплачиваемым IT-шником можно стать в любом возрасте