В Омской области из-за шалости 7-классников на уроке один из них попал в больницу

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-05T09:05:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Больницей и следственной проверкой закончился обычный урок в Русско-Полянской средней школе. Там двое семиклассников баловались во время занятия. Учитель решила рассадить учеников. Один из них бросил ручку в одноклассника. Когда пошел поднимать ее, приятель в шутку толкнул в его сторону стул. Но силу не рассчитал, и мальчик получил сильный удар по голове.

- Школьник был госпитализирован с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, в настоящее время он проходит стационарное лечение. Со слов врачей, ребенок пробудет в больнице около 10 дней, травма не тяжелая, операция не понадобится, - уточнили подробности в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас силовики назначили проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU