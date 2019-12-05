В Омской высотке загорелся лифт: люди на верхних этажах оказались заблокированы от выхода

СЕГОДНЯ 07:45 2019-12-05T07:46:59+03:00

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Едва не закончилось серьезными последствиями ЧП, случившееся в 16-этажном доме в Советском округе. Там загорелся лифт, огонь распространился сразу на два этажа – 10-й и 15-й. Из-за этого дымом затянуло весь подъезд, и жильцы верхних этажей оказались отрезаны от выхода.

– 42 человека, в том числе 14 детей пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы вывели в спасательных устройствах. Около 80 жильцов нижних этажей смогли выйти на улицу без помощи пожарных, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Один час 18 минут прошло от момента прибытия до полной ликвидации пожара. Привлекались 52 человека личного состава, 13 единиц пожарно-спасательной техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU