Омскому черному риэлтору вынесли приговор через 10 лет после его смерти

СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-05T07:33:20+03:00

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Омич по фамилии Савчук был участником ОПГ черных риэлторов. Их обвиняли в том, что они в период с 2005 по 2007 год обманом отбирали квартиры у алкоголиков и должников по ЖКХ. Остальных участников этой группировки осудили в 2012 году.

Но Савчук умер еще в 2009 году, поэтому уголовное дело в отношении него закрыли. Однако родные мужчины добивались его реабилитации и сторона защиты настаивала на его невиновности. Дело пришлось снова возвращать в суд.

– При рассмотрении дела в отношении Савчука И.П. были исследованы доказательства, допрошены потерпевшие и свидетели по делу. Причастность фигуранта к совершению инкриминируемого ему деяния установлена с учетом исследованных доказательств. Доводы защиты и законного представителя Савчука, которые указывали на законность действий последнего, своего подтверждения не нашли, – рассказали в Первомайском райсуде, где рассматривали это дело. – Оснований для реабилитации не найдено, судом установлена причастность Савчука к совершению мошеннических действий в составе группы лиц, уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Апелляционной инстанцией – Омским областным судом, рассмотрена жалоба на указанное постановление суда, решение оставлено без изменения.

Таким образом, Савчука признали виновным спустя 10 лет после смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU