Пожар на омском нефтезаводе тушили 63 человека на 15 машинах

СЕГОДНЯ 04:31 2019-12-05T04:39:07+03:00

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Довольно серьезное происшествие случилось накануне, 4 декабря, в северной промзоне Омска. Изначально силы и средства МЧС привлекались на инцидент на нефтеперерабатывающем заводе как на ликвидацию пожара повышенной сложности. Но позже уровень опасности понизили.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

– В 16.49 незначительное возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости локализовано, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – В 17.10 ранг пожара снижен. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России убыли в место постоянной дислокации. Всего от МЧС России привлекались 15 единиц техники, 63 человека личного состава.

Также сообщается, что за состоянием атмосферы в окрестностях ОНПЗ после происшествия следит передвижная лаборатория завода. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме, происшествие не повлияет на производственную программу завода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/747862" frameborder="0"></iframe> Пожар на ОНПЗ.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU