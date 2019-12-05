2019-12-05T04:39:07+03:00
Происшествия

Пожар на омском нефтезаводе тушили 63 человека на 15 машинах

Изначально их вызвали на ЧП повышенной сложности [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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Довольно серьезное происшествие случилось накануне, 4 декабря, в северной промзоне Омска. Изначально силы и средства МЧС привлекались на инцидент на нефтеперерабатывающем заводе как на ликвидацию пожара повышенной сложности. Но позже уровень опасности понизили.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

– В 16.49 незначительное возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости локализовано, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – В 17.10 ранг пожара снижен. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России убыли в место постоянной дислокации. Всего от МЧС России привлекались 15 единиц техники, 63 человека личного состава.

Также сообщается, что за состоянием атмосферы в окрестностях ОНПЗ после происшествия следит передвижная лаборатория завода. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме, происшествие не повлияет на производственную программу завода.

Пожар на ОНПЗ.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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