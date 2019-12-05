Пожар на омском нефтезаводе тушили 63 человека на 15 машинах
Довольно серьезное происшествие случилось накануне, 4 декабря, в северной промзоне Омска. Изначально силы и средства МЧС привлекались на инцидент на нефтеперерабатывающем заводе как на ликвидацию пожара повышенной сложности. Но позже уровень опасности понизили.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
– В 16.49 незначительное возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости локализовано, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – В 17.10 ранг пожара снижен. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России убыли в место постоянной дислокации. Всего от МЧС России привлекались 15 единиц техники, 63 человека личного состава.
Также сообщается, что за состоянием атмосферы в окрестностях ОНПЗ после происшествия следит передвижная лаборатория завода. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме, происшествие не повлияет на производственную программу завода.
Пожар на ОНПЗ.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU