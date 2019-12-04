2019-12-04T14:09:00+03:00
Происшествия

На свадьбе в Омске гость изуродовал лица жениха и невесты разбитой бутылкой

На него завели уголовное дело
Станислав МУХИН
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На неадеквата завели уголовное дело.На неадеквата завели уголовное дело.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Вызовом скорой и полиции закончилось семейное торжество для пары. Торжество 56-летняя невеста и 60-летний жених отмечали в коттедже на улице 5-я Солнечная. Все веселились и беды ничего не предвещало.

Но в какой-то момент перебравший гость схватил бутылку шампанского и разбил ее. Оставшимися осколками он начал размахивать. И несколько раз специально ткнул главных виновников торжества в лицо. В итоге пьяный гость нанес им порезы и серьезные травмы. Обоих пришлось везти в больницу. Раны оказались очень глубокими - лица жениха и невесты теперь обезображены.

Дебошира задержали. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, ранее неадекватный 58-летний омич уже был судим за тяжкое преступление. На него завели уголовное дело. Сибиряку грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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