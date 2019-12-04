В Омске депутат раздал бомжам маячки, чтобы разобраться, куда сваливают мусор

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-04T13:55:00+03:00

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О необычной своей затее рассказал на сегодняшнем заседании омский депутат Дмитрий Петренко. Он решил понять, где вокруг Ленинского полигона сбрасывают мусор. Для этого он раздал бездомным GPS-трекеры, которые показывают на карте местонахождение их обладателя. Картина получилась занятной, и депутат даже высказался о коррупции.

- Я три дня следил за Ленинским полигоном – туда продолжают возить мусор. Я снял видео. Охранник обещал мне камеру сломать, - цитирует РИА Омск-Информ Петренко. Я получил карту зонирования и точно знаю, где бомжи занимаются сортировкой. Там куча мусора лежит на землях естественного ландшафта. Если муниципальный земельный контроль не готов контролировать использование земель, то это коррупция в чистом виде.

По его словам, жидкие отходы от несанкционированных свалок стекают в близлежащий лес. А это, как говорит депутат Петренко, вопиющие нарушение природоохранного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU