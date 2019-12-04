В мэрии уверены, что в Омске хватает техники для уборки снега

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-04T10:48:01+03:00

Снега в городе пока не очень много. Фото: ВКонтакте

Однако сам главный дорожник пару лет назад утверждал обратное

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Неожиданной дискуссией обернулось заседания омского горсовета сегодня. Во время обсуждения бюджета на 2020 год первый замдиректора департамента финансов Ольга Илютикова неосторожно заявила, что в городе " пока хватает" дорожной техники для уборки улиц от снега. У депутатов эти слова вызвали иронию.

– Вам техники хватает, пока не было большого снегопада, – цитирует РИА "Омск-Информ" главу комитета Виталия Путинцева.

Спорить дальше чиновница не стала. Добавим, что пару лет назад главный дорожник Омска Владимир Казимиров заявлял: городу катастрофически не хватает техники. Необходимые вложения он тогда оценил в 1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU