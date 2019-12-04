2019-12-04T10:26:24+03:00
Происшествия

В Омске дочь ударила 60-летнюю мать ножом

Женщина оказалась в больнице
Станислав МУХИН
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Печально закончилась ссора родственников в одной из квартир Октябрьского округа. Там бурно выясняли отношения 30-летняя омичка со своей 60-летней матерью. Что выясняли женщины, неизвестно, однако пришлось обращаться к врачам.

Когда аргументы сторон закончились, дочь схватила кухонный нож. В порыве злости она ударила им мать в спину. Женщине потребовалась помощь медиков. Сейчас она в больнице. А вспыльчивую омичку доставили в отделение. На нее завели уголовное дело. Ранее вспыльчивая женщина судимостей не имела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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