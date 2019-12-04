2019-12-04T08:32:28+03:00
Общество

В омском садике елку установили под потолком

Снимком поделились в соцсетях [фото]
Станислав МУХИН
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Елку установили под потолком.Елку установили под потолком.Фото: ВКонтакте
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Необычное решение приняли в одном из омских садиков. Там вовсю готовятся к Новому году. И в кабинете установили наряженную елку под потолком. Об этом рассказала мама одного из воспитанников садика. Почему педагоги приняли такое странное решение, не поясняется.

Снимком она поделилась в социальных сетях. При этом женщина переживает, по ГОСТу ли установлено дерево и не грозит ли детям опасность. Мнения омичей разделились: одни посчитали это забавной шуткой, другие посчитала это глупостью. Некоторые предположили, что дерево все-таки может упасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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