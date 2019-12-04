«Я промерзла, в салоне не было ни одной печки»: Омичка потеряла ребенка после поездки в ледяной маршрутки

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-04T07:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

О вопиющем случае рассказала пассажирка маршрутки "Алабота - Русская Поляна". Ей пришлось отправиться в село на границе Казахстана. Об этой поездке омичка сильно пожалела. По ее словам, в салоне было дико холодно.

- В "Газели" не было ни одной печки, сидения были покрыты инеем, дверь автоматическая не закрывалась и всю дорогу водитель периодически ею хлопал. В общем я сильно промерзла, - написала омичка.

По ее словам, она была в положении и подхватила воспаление. Из-за этого пассажирка потеряла ребенка. К ситуации уже подключились местные власти. Они будут проверять перевозчика. Ему омичка язвительно пожелала долгой и счастливой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU