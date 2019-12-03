Пьяный омич с бутылкой алкоголя при сотрудниках Росгвардии сел за руль и поехал

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-03T14:41:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Дерзкого водителя задержали Росгвардейцы в Полтавке. Во время патрулирования улиц наряд заметил, что из кафе вышла подвыпившая парочка. Мужчина с бутылкой в руках сел за руль в припаркованную "десятку", рядом с ним села и спутница. После этого машина с выключенными фарами поехала по поселку. Сотрудники Росгвардии начали преследование и потребовали остановиться. На это водитель только прибавил газу.

Потом омич все же решил остановиться и вышел на встречу сотрудникам Росгвардии. Сразу же стало понятно, что оба пьяны - речь была несвязной, оба шатались и шел запах алкоголя. Спиртное было обнаружено и в салоне "десятки". Когда водитель узнал, что на место вызван наряд ГИБДД, то попытался скрыться. Однако, как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Омской области, был быстро задержан. Подвыпившую парочку передали сотрудникам ГИБДД. Водителя ждет лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU