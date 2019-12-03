К Новому году в Омске появится огненный фонтан и светящаяся принцесса высотой 4 метра
Городские власти продолжают украшать улицы Омска к Новому году. В этот раз власти обещают сделать красиво даже на окраинах. В администрации анонсировали устанвоку световых конструкций в Ленинском округе. Там их будет 3 - «Принцесса», «Карета» и «Фонтан».
Как рассказали в мэрии, огненный фонтан появится на улице Серова. Светить он будет яркими красно-белыми огнями. Высота светодиодной конструкции 2 метра. «Принцесса», «Карета» будут стоять вместе на площади Праздников по улице Гашека. Высота фигуры «Принцесса» составит 4,5 метра. По задумке она будет возвышаться над площадью.
Парк на улице Архиепископа Сильвестра и сквера на ул. 1-й Красной Звезды украсят лишь ледяными фигурами. Там появятся Дед Мороз со Снегурочкой и символ наступающего Года - мыши.
ИСТОЧНИК KP.RU