2019-12-03T11:52:44+03:00
Общество

К Новому году в Омске появится огненный фонтан и светящаяся принцесса высотой 4 метра

В мэрии рассказали о подготовке к празднику
Станислав МУХИН
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Высота фигуры - 4 метра.Высота фигуры - 4 метра.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Городские власти продолжают украшать улицы Омска к Новому году. В этот раз власти обещают сделать красиво даже на окраинах. В администрации анонсировали устанвоку световых конструкций в Ленинском округе. Там их будет 3 - «Принцесса», «Карета» и «Фонтан».

Как рассказали в мэрии, огненный фонтан появится на улице Серова. Светить он будет яркими красно-белыми огнями. Высота светодиодной конструкции 2 метра. «Принцесса», «Карета» будут стоять вместе на площади Праздников по улице Гашека. Высота фигуры «Принцесса» составит 4,5 метра. По задумке она будет возвышаться над площадью.

Парк на улице Архиепископа Сильвестра и сквера на ул. 1-й Красной Звезды украсят лишь ледяными фигурами. Там появятся Дед Мороз со Снегурочкой и символ наступающего Года - мыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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