В матче звезд КХЛ сыграют двое хоккеистов «Авангарда»
Он состоится 19 января
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Закончилось голосование за игроков, которые сыграют в матче всех звезд КХЛ. Состав участников выбирали болельщики. В итоге омичи смогут увидеть в игре сразу двоих хоккеистов "Авангарда". В число 12 игроков дивизиона "Чернышова" вошли нападающий Кирилл Семенов и защитник Вячеслав Войнов. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.
Дальше отбирать игроков будут спортивные журналисты и руководство Континентальной лиги. Всего предстоит назвать фамилии 40 хоккеистов. Добавим, что матч всех звезд КХЛ пройдет в Москве 19 января.
ИСТОЧНИК KP.RU