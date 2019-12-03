Омичка, зарезавшая мужа за слова, что она плохая хозяйка, получила 8 лет

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-03T09:32:35+03:00

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Разборки в одной из омских семей закончились трагически. Все случилось еще в августе. Омич стал выговаривать своей жене за то, что она не готовит еду, не убирается в доме и не ухаживает за несовершеннолетним сыном. Женщину супруг назвал плохой хозяйкой. И тут же получил удар ножом в грудь от пьяной 49-летней жены.

Случившееся омичка пыталась представить как несчастный случай. Заявляла, что муж сам порезался. Потом придумала версию, что удар ножом нанес их сын. Однако, как рассказали в пресс-службе омского следкома, слова подозреваемой не подтвердились. Мужчина скончался в больнице через 3 недели. Его жену приговорили к 8 годам тюрьмы. Она также должна будет выплатить матери погибшего и своего несовершеннолетнему сыну 900 тысяч рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU