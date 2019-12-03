Конфликт на дороге в Омске: «Пьяный мужик напал на маму. Все снимали, но никто не помог»

СЕГОДНЯ 07:55 2019-12-03T07:55:17+03:00

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Конфликт, о котором рассказала омичка, произошел в Омске 2 декабря на проспекте Королева. Ее мама ехала на авто. Машина сломалась, после чего женщина поставила ее на аварийку и стала ждать помощи. Вдруг подскочил нетрезвый сибиряк, который пытался поймать попутку на дороге.

- Мужик устал ждать попутку и пошел пинать бампер маминой машины. Она его окликнула, мол, что вы делаете. Он начал бить ей по боковому зеркалу, - написала омичка. - Она открыла дверь, начала выходить, он схватил дверь и начал ей бить по ноге. Люди в пробке стали поворачивать регистраторы на эту сцену. Только одна девушка начала сигналить.

По словам девушки, никто из мужчин не попытался помочь. Отрезвило нападавшего лишь то, что он увидел, как запертая в машине женщина вызывает полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU