2019-12-03T07:34:41+03:00
Происшествия

В Омске жильцы сняли на видео залитый кипятком подъезд и жалуются на УК

По мнению людей, коммунальщики бездействуют
Станислав МУХИН
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Не позавидуешь жителям одного из домов по улице Гуртьева. В подвале подъезда произошла авария. Его начало затапливать кипятком, горячая вода хлынула на первый этаж. Подъезд моментально заволокло паром. Видео появилось в социальных сетях.

Жители квартир на первом этаже уже жалуются на сильный запах сырости. Однако, по словам собственников, устранять аварию никто из обслуживающей многоэтажку организации не спешил.

- Все случилось в 22 часа. Позвонили в аварийную службу ПО"Иртыш", они пришли в седьмом часу утра посмотрели и ушли. Сказали что поздно, а нужно вскрывать асфальт. Ждите до утра, утром будем решать что делать. В квартирах на первых этажах уже идёт запах сырости. А всем все равно, - посетовала одна из омичек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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