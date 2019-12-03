2019-12-03T07:22:10+03:00
Общество

Теплые остановки в Омске оборудуют автоматами с кофе и чаем

До конца года установят еще 40 павильонов
Станислав МУХИН
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Стало известно, какие удобства помимо кондиционеров, онлайн-табло, Wi-Fi и зарядок для телефонов будут в теплых установках. Сейчас их активно устанавливают в городе в самых проходимых местах. Уже работают теплые остановки на улице Рабиновича, у железнодорожного вокзала, у "Жемчужины", ТЦ "Фестиваль" и в других местах. Большинство павильонов будут оборудованы автоматами для кофе и чая. Инвесторы проекты считают, что это будет востребовано.

– Для комфорта жителей на остановках будут установлены вендинговые кофе-автоматы, где можно будет чай попить, посидеть, погреться или кофе попить прямо в остановке, - цитирует НГС представителя компании-инвестора. - Это в ближайшее время будет реализовано. Уже польза для людей — зашел, опустил монетку, взял крепкого чая, посидел, попил, пока ждешь автобус. Думаю, что это будет практически во всех павильонах.

Добавим, что до конца года в Омске установят еще 40 остановок. Всего их будет 174.

ИСТОЧНИК KP.RU

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