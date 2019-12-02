2019-12-02T14:13:25+03:00
Происшествия

У омича изъяли целый арсенал самодельного оружия

Полицейским он заявил, что это хобби
Станислав МУХИН
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Сильно удивились полицейские, когда пришли в квартиру 60-летнего омича. На него пожаловалась его престарелая мать. Во время очередного загула он устроил дома пьяный дебош. Во время беседы с участковым омич проговорился, что у него в сейфе есть незарегистрированное оружие.

Когда силовики приехали к нему домой, то обнаружили в квартире целый арсенал самодельного оружия: два пистолета с признаками изменения конструкции, самодельное однозарядное устройство с глушителем, устройство «Удар-2М», три арбалета, 13 ножей и специальные звездочки. Также, как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, в сейфе было много патронов.

В разговоре сибиряк признался, что увлекался оружием и постоянно модернизировал его и переделывал. Для него это было что-то вроде хобби. По образованию мужчина инженер. Он признался: догадывался, что его занятие незаконно. На омича завели уголовное дело по статье хранение и изготовление оружия. Все найденное изъяли.

Омск. Арсенал оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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