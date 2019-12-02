2019-12-02T13:50:15+03:00
Общество

«Не сажайте в тюрьму, я очень люблю Ваню»: Омич выдумал прохожего с ножом, чтобы спасти сожительницу от срока

На самом деле ранения нанесла мужчине именно она
Станислав МУХИН
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Мужчина сам обратился в полицию.Мужчина сам обратился в полицию.Фото: Федор СКВОРЦОВ
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Шекспировские страсти разыгрались в одной из квартир по улице 10-я Чередовая. Известно об этом стало после сообщения из больницы. Туда за помощью обратился 27-летний омич с колото-резанными ранами спины. Когда к нему с вопросами обратились полицейские, мужчина выдумал целую легенду. Якобы по дороге в магазин к нему пристал прохожий и попросил денег. После отказа несколько раз ударил его ножом. И даже припомнил, что у нападавшего была на бороде косичка.

После просмотра видео с камер наблюдения полицейские установили, что сибиряк говорит неправду. Никто из прохожих к нему не подходил. Тогда омичу пришлось во всем сознаться. Оказывается, ранения нанесла его 25-летняя сожительница.

- Как оказалось, заявитель намеренно придумал эту историю, чтобы отвести подозрения от своей 25-летней сожительницы, которая взяла в руки кухонный нож в результате возникшей ссоры, - уточнили в пресс-службе омской полиции.

На женщину уже завели уголовное дело. Ей грозит до двух лет тюрьмы. В пояснении полицейским женщина попросила не сажать ее и добавила:

- Я очень сильно люблю Ваню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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