2019-12-02T12:14:15+03:00
Общество

Эксперты рейтинга назвали реальную зарплату омичей

По доходам жителей наш регион лишь на 43-м месте
Станислав МУХИН
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Зарплаты у омичей не самые высокие.Зарплаты у омичей не самые высокие.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Специалисты «РИА Новости» подготовили новый рейтинг по уровню зарплат в регионах. Как обычно, Омской области хвастать нечем. По получкам мы лишь на 43-м месте. В то же время озвучили социологи и реальные зарплаты омичей. И цифры сильно отличаются от тех, что приводит Омскстат. В ведомстве в последние месяцы озвучивали сумму от 32 до 34 тысяч рублей в месяц.

Если верить экспертам рейтинга реальная средняя получка омичей составляет всего 26 тысяч. Ее платят большинству жителей региона. При этом у каждого пятого жителя региона зарплата едва достигает 15 тысяч рублей.

Напомним, что Омская область входит в регионы, с наиболее высокой миграцией. Только за последние 5 лет Прииртышье покинули свыше 300 тысяч жителей и переехали в другие города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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