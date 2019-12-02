Стало известно, когда ждать в Омске декабрьский дождь

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-02T10:19:51+03:00

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Что-то невообразимое творится в с погодой в этом году. В Сибирь никак не может прийти зима. Несколько морозных дней в ноябре остались далеко в прошлом. В Омской области никак не уляжется снег. К первым числам декабря его все еще очень мало. Не наблюдается и холодов.

Более того, в середине этой рабочей недели в регионе значительно потеплеет. Температура воздуха прогреется до 0...+1 градуса. Синоптики обещают мокрый снег и усиление ветра до 11 метров в секунда. Самым теплым днем станет четверг, 5 декабря.

Некоторые специализированные сайты с прогнозами погоды обещают в этот день в Омске дождь с мокрым снегом. Тепло в регионе продержится до середины следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU