Под Омском за 40 миллионов продают «умный коттедж»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-02T10:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На одном из сайтов недвижимости появилось необычное объявление. В коттеджном поселке под Омском у Иртыша продают дом, выполненный в стиле хай-тек. Стоимость 338 квадратов составляет 40 миллионов рублей. Коттедж оборудован системой "умный дом". Система позволяет управлять охранно-пожарной сигнализацией, круговым видеонаблюдением, энергоснабжением здания и дает возможность дистанционного регулирования температуры в помещениях. Дом имеет автополив газона и огорода.

Есть и такие стандартные вещи для таких домов как джакузи с гидромассажем и супер современный туалет. Кто владелец этого коттеджа и много ли желающих его приобрести, не сообщается. Но обычно недвижимость подобного класса и стоимости продается годами.

ИСТОЧНИК KP.RU