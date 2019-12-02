2019-12-02T09:55:31+03:00
Общество

Омичей напугала трещина на здании Концертного зала

Но в минкульте уже заявили, что она не угрожает конструкции объекта
Станислав МУХИН
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Огромную трещину на полу Концертного зала заметили омичи во время его посещения. Ее длина больше 20 сантиметров. Некоторые предположили, что здание, которое реконструировали менее 10 лет назад, находится в плачевном состоянии.

Однако в Филармонии и в региональном минкульте опасения жителей опровергли. Там уточнили, что трещина носит больше косметический характер. Конструктиву здания повреждение в полу плитки никак не угрожает. В ближайшее время там пообещали провести косметический ремонт.

Добавим, что после реконструкции Концертный зал с помпой открывал экс-губернатор Леонид Полежаев в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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