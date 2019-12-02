Омичей напугала трещина на здании Концертного зала
Огромную трещину на полу Концертного зала заметили омичи во время его посещения. Ее длина больше 20 сантиметров. Некоторые предположили, что здание, которое реконструировали менее 10 лет назад, находится в плачевном состоянии.
Однако в Филармонии и в региональном минкульте опасения жителей опровергли. Там уточнили, что трещина носит больше косметический характер. Конструктиву здания повреждение в полу плитки никак не угрожает. В ближайшее время там пообещали провести косметический ремонт.
Добавим, что после реконструкции Концертный зал с помпой открывал экс-губернатор Леонид Полежаев в 2011 году.
ИСТОЧНИК KP.RU