2019-12-02T09:16:34+03:00
Общество

Омичка после ДТП отсудила у страховщиков деньги за травму мозга

Они не хотели платить
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Судиться пришлось жительнице Нижнеомского района после травмы, полученной в ДТП. Все случилось еще в октябре прошлого года. На дороге Нижняя Омка - Орловка водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и улетел в кювет. В салоне этой машины как раз и сидела омичка, получившая в итоге сотрясение мозга. Авто было не застраховано, поэтому обращаться с иском пришлось к Союзу автостраховщиков. Однако там женщине заплатили всего 72 тысячи, что на 15 тысяч меньше полагающейся суммы. Тогда омичка пошла в суд.

Потеряли страховщики в итоге больше. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, их обязали оплатить эти 15 тысяч и оштрафовали на 50 тысяч за нежелание добровольно выполнять свои обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Все, что пишут, - ложь»: Глава Омского района, уехавший кататься на лыжах после провала отопительного сезона, высказался о скандале
Эксперты рейтинга назвали реальную зарплату омичей
Форум «Бизнес по франшизе»
Стало известно, когда ждать в Омске декабрьский дождь
Под Омском за 40 миллионов продают «умный коттедж»
Омичей напугала трещина на здании Концертного зала
Свыше 86 миллионов сведений о недвижимости выдано за 10 месяцев этого года
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев в рамках рабочей поездки в Ставропольский край провел Всероссийское совещание с ректорами аграрных вузов.
Предписания нужно выполнять!
Внук омской пенсионерки, которую «лечили» в больнице без ее присутствия, грозит прокуратурой
«Авангард» взял вратаря, не игравшего год из-за травмы
В Омске теплые остановки при перевозке зацепили за провода
Мороз и солнце обещают синоптики омичам в начале календарной зимы
Омичка купила билеты на концерт поп-певицы в интернете и лишилась денег
Психически нездоровый омич пытался взорвать дом
В Омске столкнулись два такси
В страшном ДТП на трассе в Омской области погибли два человека