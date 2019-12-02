Омичка после ДТП отсудила у страховщиков деньги за травму мозга
Судиться пришлось жительнице Нижнеомского района после травмы, полученной в ДТП. Все случилось еще в октябре прошлого года. На дороге Нижняя Омка - Орловка водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и улетел в кювет. В салоне этой машины как раз и сидела омичка, получившая в итоге сотрясение мозга. Авто было не застраховано, поэтому обращаться с иском пришлось к Союзу автостраховщиков. Однако там женщине заплатили всего 72 тысячи, что на 15 тысяч меньше полагающейся суммы. Тогда омичка пошла в суд.
Потеряли страховщики в итоге больше. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, их обязали оплатить эти 15 тысяч и оштрафовали на 50 тысяч за нежелание добровольно выполнять свои обязательства.
ИСТОЧНИК KP.RU