2019-12-02T07:38:53+03:00
Общество

Внук омской пенсионерки, которую «лечили» в больнице без ее присутствия, грозит прокуратурой

По документам пациентка получала медицинскую помощь, хотя на самом деле была дома
Станислав МУХИН
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Бабушка сломала ногу.Бабушка сломала ногу.Фото: ВКонтакте
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Чудеса происходят в омских больницах. Оказывается, там научились лечить пациентов даже без их присутствия. Жаль только, что вся эта помощь оказывается лишь по бумагам. По крайней мере, так утверждают активисты "Гражданского патруля". А все началось весной, когда пенсионерка Валентина Локтина из Калачинска сломала бедро. Женщину доставили в местную больницу, но там лишь наложили твердую повязку и отправили ее домой. Дома пенсионерка пролежала без движения почти месяц. Позже родные бабушки обратились в областную больницу. У нее нашли еще и перелом пяточной кости и экстренно госпитализировали. Выписали пациентку только в июне этого года.

Недовольный качеством оказанной услуги в Калачинской больнице внук женщины написал жалобу в Минздрав. Ответ его удивил.

- Омский Минздрав лечит людей без их присутствия. Мою бабушку выписали с областной больницы в июне месяце, в октябре она лежала в ЦРБ города Калачинска! Кого они госпитализировали в сентябре? - возмутился внук пенсионерки Валентины Локтиной. - Меня этот вопрос озадачил? В сентябре она была дома! В понедельник задам вопрос областной прокуратуре.

В минздраве пока никак не прокомментировали ситуацию. Но "Комсомольская правда" готова дать возможность высказаться всем заинтересованным участникам этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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