2019-12-02T07:16:19+03:00
Спорт

«Авангард» взял вратаря, не игравшего год из-за травмы

Зато голкипер выигрывал Кубок Гагарина
Станислав МУХИН
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ФОТО: hawk.ruФОТО: hawk.ru
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После серьезной травмы второго голкипера Александр Судницына омский "Авангард" оказался в сложной ситуации. Накануне 2,5 месяца до старта плей-офф команда осталась с одним вратарем - Игорем Бобковым. Сменщика у него нет. "Ястребам" экстренно пришлось искать на рынке замену надолго выбывшему Судницыну. Клуб объявил о заключении контракта с Эмилем Гариповым. В прошлом сезоне он брал Кубок Гагарина с "Ак Барсом", однако после серьезной травмы он не играл почти год. И в этом кроется большая проблема. Но в "Авангарде" отмечают, что особого выбора на рынке вратарей не было.

- На рынке сейчас не так много вариантов, а Эмиль Гарипов выигрывал плей-офф Кубка Гагарина, это опытный боец, знающий, что такое матчи на выбывание, - сказал президент ХК "Авангард" Максим Сушинский. - Ему пришлось восстанавливаться после травмы, но уже сейчас все в порядке, Эмиль полностью готов, и мы верим, что он за счет своего опыта, старания, характера и мастерства усилит нашу вратарскую бригаду. Он очень мотивирован, а в спорте это играет важнейшую роль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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