В Омске теплые остановки при перевозке зацепили за провода

СЕГОДНЯ 06:59 2019-12-02T07:54:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В нелепую ситуацию попал водитель грузовика, перевозившего к месту установки теплые павильоны. При транспортировке рабочие столкнулись с неожиданной проблемой. Остановки зацепились за провода для троллейбусов на улице Маяковского. Водитель не рассчитал высоту. На движение троллейбусов, к счастью, этот инцидент никак не повлиял. Все случилось поздно вечером и весь автопарк уже был в депо. Пробок тоже удалось избежать. А вот водителю грузовика пришлось поломать голову, как выйти из этой странной ситуации.

В ООО "Капитал Строй", которое занимается установкой теплых остановок, уже прокомментировали инцидент:

- При транспортировке торгово-остановочного комплекса провода не повреждены, пострадавших нет. Остановку установили на пр. Карла Маркса у ОмГУПС. Функционировать она будет через 10-14 дней.

Добавим, что до конца следующего года в Омске появится 174 теплых остановки. Пока они заработали у ТЦ "Фестиваль", на улице Рабиновича, у "Жемчужины", железнодорожного вокзала и Цирка.

При транспортировке торгово-остановочного комплекса провода не повреждены, пострадавших нет. Остановку установили на пр. Карла Маркса у ОмГУПС. Функционировать она будет через 10-14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU