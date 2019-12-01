Мороз и солнце обещают синоптики омичам в начале календарной зимы
А с середины следующей недели ожидаются снегопады и потепление
В Омске установится по-настоящему зимняя погода.Фото: "КП" Архив
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Начало календарной зимы в Омске оказалось морозным и солнечным. Но уже к середине следующей недели ожидаются снегопады, которые принесут с собой повышение температуры за окнами. А начиная с четверга и вовсе прогнозируют оттепель.
По данным Gismeteo:
Понедельник, 2 декабря: -8...-11, ясно;
Вторник, 2 декабря: -1...-9, снег;
Среда, 3 декабря: -5...-12, снег;
Четверг, 4 декабря: 0...-6, снег;
Пятница, 5 декабря: 0...-7, снег;
Суббота, 6 декабря: 0...-9, снег;
Воскресенье, 7 декабря: +1...0, облачно.
ИСТОЧНИК KP.RU