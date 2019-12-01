Мороз и солнце обещают синоптики омичам в начале календарной зимы

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-01T16:44:59+03:00

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Начало календарной зимы в Омске оказалось морозным и солнечным. Но уже к середине следующей недели ожидаются снегопады, которые принесут с собой повышение температуры за окнами. А начиная с четверга и вовсе прогнозируют оттепель.

По данным Gismeteo:

Понедельник, 2 декабря: -8...-11, ясно;

Вторник, 2 декабря: -1...-9, снег;

Среда, 3 декабря: -5...-12, снег;

Четверг, 4 декабря: 0...-6, снег;

Пятница, 5 декабря: 0...-7, снег;

Суббота, 6 декабря: 0...-9, снег;

Воскресенье, 7 декабря: +1...0, облачно.

ИСТОЧНИК KP.RU