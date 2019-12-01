2019-12-01T15:08:15+03:00
Происшествия

Омичка купила билеты на концерт поп-певицы в интернете и лишилась денег

На выступление она так и не попала
Анна МИКУЛА
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Мошенников сейчас ищет полиция.Мошенников сейчас ищет полиция.Фото: Архив "КП"
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По информации регионального УМВД, омичка хотела сходить с друзьями на концерт 27 ноября. Судя по афише, на эту дату планировалось выступление певицы Zivert.

Поклонница ее таланта купила в интернете три билета, заплатив за них в общей сложности 7,5 тысяч рублей. Но на концерт так и не попала.

Как выяснилось, деньги были перечислены мошенникам, в кассе сообщили, что электронных билетов с таким номером не продавали. Аферистов сейчас ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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