Омичка купила билеты на концерт поп-певицы в интернете и лишилась денег
На выступление она так и не попала
Мошенников сейчас ищет полиция.Фото: Архив "КП"
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По информации регионального УМВД, омичка хотела сходить с друзьями на концерт 27 ноября. Судя по афише, на эту дату планировалось выступление певицы Zivert.
Поклонница ее таланта купила в интернете три билета, заплатив за них в общей сложности 7,5 тысяч рублей. Но на концерт так и не попала.
Как выяснилось, деньги были перечислены мошенникам, в кассе сообщили, что электронных билетов с таким номером не продавали. Аферистов сейчас ищет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU