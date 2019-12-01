Психически нездоровый омич пытался взорвать дом
Жителям улицы 1-й Транспортной в Порт-Артуре в эти выходные выспаться не удалось. В ночь на воскресенье, 1 декабря, людям пришлось экстренно эвакуироваться из своих домов.
Как выяснилось, все из-за того, что их сосед грозил взорвать в своем доме газовый баллон. В полицию обратилась мать дебошира.
Фото: vk.com/chp55
Правоохранителям пришлось оцеплять всю улицу и выводить жильцов частного сектора на безопасное расстояние. В итоге дом, где забаррикадировался мужчина, пришлось брать штурмом. Незадачливого «подрывника» удалось задержать. Судя по фото, выложенным очевидцами в соцсетях, омича уже поджидал автозак.
По предварительным данным, у задержанного имеется психическое заболевание, которое обострилось.
ИСТОЧНИК KP.RU