Психически нездоровый омич пытался взорвать дом

СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-01T07:41:34+03:00

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Жителям улицы 1-й Транспортной в Порт-Артуре в эти выходные выспаться не удалось. В ночь на воскресенье, 1 декабря, людям пришлось экстренно эвакуироваться из своих домов.

Как выяснилось, все из-за того, что их сосед грозил взорвать в своем доме газовый баллон. В полицию обратилась мать дебошира.

Фото: vk.com/chp55

Правоохранителям пришлось оцеплять всю улицу и выводить жильцов частного сектора на безопасное расстояние. В итоге дом, где забаррикадировался мужчина, пришлось брать штурмом. Незадачливого «подрывника» удалось задержать. Судя по фото, выложенным очевидцами в соцсетях, омича уже поджидал автозак.

По предварительным данным, у задержанного имеется психическое заболевание, которое обострилось.

ИСТОЧНИК KP.RU