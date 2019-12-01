В Омске столкнулись два авто, принадлежащие «Яндекс. Такси»

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-01T06:45:48+03:00

В одном из них ехала женщина с маленьким ребенком

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В соцсетях появилось фото очередной аварии с машинами «Яндекс. Такси». Если раньше они бились по одному, то в этот раз столкнулись между собой.

ДТП случилось на Красном Пути. Один из таксистов при повороте с улицы Березовой зачем-то выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Очевидцы утверждают, что водителя никто не подрезал и вообще никак ему не мешал на практически пустой дороге.

Ситуацию прояснила его пассажирка, которая к тому же ехала с маленьким ребенком. По словам женщины, таксист смотрел в свой телефон, а, когда поднял глаза на дорогу, было уже поздно.

Подробностей о состоянии находившихся в машинах людей пока нет. Но сами авто, судя по всему, восстановлению не подлежат.

ИСТОЧНИК KP.RU