В страшном ДТП на трассе в Омской области погибли два человека

СЕГОДНЯ 06:15 2019-12-01T06:34:05+03:00

Двое погибли на месте, еще одного человека с травмами увезли в больницу. Фото: "КП" Архив

Еще одного с травмами увезли в больницу

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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшими поступило в 16.45, в субботу, 30 ноября. Все случилось в Большереченском районе.

По предварительным данным, водитель на «девятке» ехал по трассе Омск–Тара в сторону Омска. В районе 221 километра его авто столкнулось с «Датсун Ми-До», за рулем которого сидел 31-летний водитель

В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа, личности которых сейчас устанавливают, скончались на месте до приезда скорой. Водителя «Датсуна» с травами увезли в больницу.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU