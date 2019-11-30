2019-11-30T11:22:00+03:00
Происшествия

На окраине Омска горела двухэтажка

Из дома спасли 4 человека
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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ЧП случилось сегодня, 29 ноября, днем в микрорайоне Береговой.

– Сообщение о пожаре по улице 2-я Осенняя поступило в 12.47, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Дом двухэтажный, пожар в квартире на первом этаже, на кухне. Площадь пожара составила 4 кв. м. Звеном газодымозащитной службы спасены 4 человека, они выведены пожарными по лестничным маршам.

Также сообщается, что пожар локализован в 12 58, в 13.00 ликвидировано открытое горение. От МЧС в тушении принимали участие семь человек личного состава и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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