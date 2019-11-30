В Омске легковушка столкнулась с маршруткой: четверо пассажиров пострадали

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-30T09:45:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском округе.

По предварительным данным, 19-летний водитель на «Шевроле Ланос» двигался по улице Лукашевича со стороны улицы Степанца. При повороте налево он не пропустил автобус «Форд», ехавший во встречном направлении по маршруту № 922 («Сады «Здоровье» – «Ул. Бархатовой»).

В результате ДТП пассажиры «Шевроле Ланос» (молодые люди 1998 и 2001 годов рождения), а также два пассажира автомобиля «Форд» (женщины 1970 и 1972 годов рождения) с травмами попали в больницу.

– В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса находилось 10 пассажиров, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU