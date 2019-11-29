Полежаев спрогнозировал гибель реке Иртыш

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-29T14:24:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-губернатор в очередной раз напомнил о себе. На этот раз важной темой Леонид Полежаев посчитал тему Иртыша. О его экологическом состоянии многие беспокоятся уже не первый год. На прошедшем в Омске Форуме России и Казахстана обсуждались шаги, которые позволят возобновить нормальное судоходство и транспортировку грузов по реке. Полежаев же, гидротехник по образованию, заявил: Иртышу грозит гибель. И отсутствие паводка в этом году ярко свидетельствует об этом. Покритиковал он и своего сменщика - экс-губернатора Виктора Назарова. Именно при нем было заморожено детище Полежаева - строительство Красногорского гидроузла.

- Как альтернативное решение губернатором Омской области Виктором Назаровым был поднят вопрос о расчистке и дноуглублении русла реки. Юристу Назарову на этот счет предъявлять претензии нельзя, можно лишь упрекнуть в том, что неплохо было бы, затевая подобные эксперименты, выслушать мнение профессиональных гидротехников и гидрологов, знающих бассейн реки Иртыш, - сказал со страниц сайта Фонда "Духовное наследие" Леонид Константинович.

Нынешнее руководство Омской области он предрек от ошибки, которая может сделать ситуацию с Иртышом критической. И дал совет.

- Река в створе Омска и ниже потеряла свойство естественной биологической очистки. Поэтому, категорически нельзя делать дно еще глубже, искусственно опуская русло реки. Нужно представить себе, чтобы углубить дно, необходимо прорыть в фарватере реки канаву, в которую сойдет вода с широкого русла и якобы обеспечит прохождение судов, - сказал Полежаев. - Нет: появятся те же отмели, перекаты, размывание русла – и мы вообще потеряем реку, а суда с высокой осадкой, как не проходили, так и не будут проходить. Поможет другое – то, что заложено в схеме, о которой я уже говорил, – строительство низконапорных плотин сезонного регулирования в равнинной части русла реки.

ИСТОЧНИК KP.RU