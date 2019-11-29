Омич едва не умер после процедуры в больнице и теперь трубует с медиков полмиллиона

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-29T12:26:09+03:00

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15 мая омич пришел в частный медцентр на процедуру колоноскопии. После процедуры он почувствовал резкую боль. Врач успокоила: как только из кишечника выйдет воздух, ему станет легче. Но состояние пациента только ухудшалось, его супруга попросила медиков вызвать скорую. Вместо этого мужчине сказали лечь на бок и подождать. Скорую вызвали только, когда боль стала нестерпимой.

– Он был доставлен в БУЗОО ГКБ № 1 им. Кабанова, где был поставлен диагноз: перфорация ректосигмоидного отдела толстой кишки и проведена операция лапаротомия ревизия брюшной полости, обструктивная резекция сигмовидной кишки, санация дренирование брюшной полости. Полагает, что вред его здоровью был причинен в результате оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, – рассказали в Кировском райсуде, где рассматривается это дело.

Полюбовно с частным медцентром разрешить ситуацию не удалось. Потерпевший обратился с иском в суд. За свои страдания он требует взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей, а также штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований.

ИСТОЧНИК KP.RU