2019-11-29T12:26:09+03:00
Общество

Омич едва не умер после процедуры в больнице и теперь трубует с медиков полмиллиона

Мужчине пришлось делать срочную операцию
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Пациент требует с покалечивших его медиков 500 тысяч.Пациент требует с покалечивших его медиков 500 тысяч.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

15 мая омич пришел в частный медцентр на процедуру колоноскопии. После процедуры он почувствовал резкую боль. Врач успокоила: как только из кишечника выйдет воздух, ему станет легче. Но состояние пациента только ухудшалось, его супруга попросила медиков вызвать скорую. Вместо этого мужчине сказали лечь на бок и подождать. Скорую вызвали только, когда боль стала нестерпимой.

– Он был доставлен в БУЗОО ГКБ № 1 им. Кабанова, где был поставлен диагноз: перфорация ректосигмоидного отдела толстой кишки и проведена операция лапаротомия ревизия брюшной полости, обструктивная резекция сигмовидной кишки, санация дренирование брюшной полости. Полагает, что вред его здоровью был причинен в результате оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, – рассказали в Кировском райсуде, где рассматривается это дело.

Полюбовно с частным медцентром разрешить ситуацию не удалось. Потерпевший обратился с иском в суд. За свои страдания он требует взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей, а также штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врача-взяточника из МЧС-4 могут отправить в колонию строгого режима на 8,5 лет
В Омске пропала девушка с татуировками собак, лисы и кота
Коллекторов, досаждавших омичке из-за чужого долга, наказали
Министр образования потроллила главу замерзавшего Омского района за фото с курорта в Instagram
Эффективное средство от простуды проверенное десятилетиями!
Двое омичей разнесли ювелирный магазин и вытащили оттуда украшений на 2 млн
Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube
Выписка из ЕГРН: действуем через интернет
В Омске бизнесмен после ссоры с компаньоном в авто убил его одним ударом
В Федеральной кадастровой палате рассказали, как защитить свою электронную подпись от мошенников
Сибиряки завалили соцсети фото НЛО в небе над Омском
В Омске горел гараж со стоящим внутри авто с 70-литровым газовым баллоном
Омичка пожаловалась, что ее ребенок уже несколько раз травился едой в школьной столовой
Пропавший омский подросток автостопом доехал до Волгограда
Отдел маркетинга ИК-7 презентовал распродажу оружия, сделанного зэками
Высокооплачиваемым IT-шником можно стать в любом возрасте
Из омской школы на скорой увезли троих пьяных учеников
«Росводоканал Омск» провел совместный рейд с судебными приставами