Врача-взяточника из МЧС-4 могут отправить в колонию строгого режима на 8,5 лет

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-29T12:08:39+03:00

Гособвинитель предложил отправить медика-взяточника в колонию строгого режима на 8,5 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, ему придется заплатить штраф в 3 млн рублей

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В Омске оглашают приговор бывшему заведующему травматологическим отделением МСЧ-4. Его признали виновным в получении взятки 876 тысяч рублей за то, что «помог» предпринимателю выиграть конкурс на поставку оборудование для медсанчасти.

Гособвинитель в ходе прения предложил отправить медика в колонию строгого режима на 8,5 года.

– С учетом позиции государственного обвинения в прениях сторон о назначении наказания в виде лишения свободы, вопрос об оспаривании приговора будет решен в установленные законом сроки, после его изучения в полном объеме, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU