Врача-взяточника из МЧС-4 могут отправить в колонию строгого режима на 8,5 лет
В Омске оглашают приговор бывшему заведующему травматологическим отделением МСЧ-4. Его признали виновным в получении взятки 876 тысяч рублей за то, что «помог» предпринимателю выиграть конкурс на поставку оборудование для медсанчасти.
Гособвинитель в ходе прения предложил отправить медика в колонию строгого режима на 8,5 года.
– С учетом позиции государственного обвинения в прениях сторон о назначении наказания в виде лишения свободы, вопрос об оспаривании приговора будет решен в установленные законом сроки, после его изучения в полном объеме, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU