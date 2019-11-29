2019-11-29T11:15:46+03:00
Общество

В Омске пропала девушка с татуировками собак, лисы и кота

27-летняя Алеся Новикова ушла из больницы и пропала
Анна МИКУЛА
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Фото: «Доброспас-Омск»Фото: «Доброспас-Омск»
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Розыск 27-летней Алеси Новиковой объявил отряд «Доброспас-Омск». Сообщается, что в воскресенье, 24 ноября, утром девушка ушла из МСЧ-4. После этого никто из близких его не видел.

Приметы пропавшей: длинные светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Была одета в серые штаны и серую кофту, черную куртку и красную шапку.

Особые приметы: татуировки на ноге – в виде собаки, на запястье – буквы, а на левом бедре – лиса и кот в цвете. Также у девушки есть родинка над губой.

Всех, кто знает, где находится Алеся Новикова, просят позвонить в полицию – 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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