2019-11-29T10:51:49+03:00
Общество

Коллекторов, досаждавших омичке из-за чужого долга, наказали

Женщине назойливо звонили и отправляли голосовые сообщения
Анна МИКУЛА
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Назойливых коллекторов оштрафовали на 50 тысяч.Назойливых коллекторов оштрафовали на 50 тысяч.
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Омичка пожаловалась на назойливых коллекторов, которые досаждали ей из-за кредита, который женщина даже не брала. Несмотря на ее отказ общаться, женщине в общей сложности позвонили 24 раза.

– На основании результатов проведенной проверки, выявившей нарушения законодательства, специалисты надзорного органа составили в отношении ООО «ЭОС» административный протокол по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») и направили на рассмотрение в суд, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Арбитражный суд Омской области подверг нарушителя административному штрафу в размере 50 тысяч рублей. Несмотря на поданную компанией апелляционную жалобу, решение первой судебной инстанции осталось без изменений. Штраф оплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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