2019-11-29T09:55:09+03:00
Общество

Двое омичей разнесли ювелирный магазин и вытащили оттуда украшений на 2 млн

Награбленное они пытались продать в Новосибирске
Анна МИКУЛА
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В общей сложности грабители вынесли из ювелирного украшений на 2 млн.В общей сложности грабители вынесли из ювелирного украшений на 2 млн.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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33-летний мужчина приехал в Омск в гости к своему 23-летнему знакомому-рецидивисту. Приятели придумали, как им казалось, идеальное преступление. Они вооружились молотком, прихватили большую сумку и отправились грабить ювелирный магазин.

– 2 июля злоумышленники при помощи принесенного с собой молотка разбили выставочную витрину с ювелирными украшениями и открыто похитили 5 планшетов, на которых находились более 60 золотых цепей на общую сумму более 2 млн рублей, которые поделили между собой, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Половину золотых изделий фигуранты продали в различные ломбарды на территории города Новосибирск, а на вырученные денежные средства приобрели автомобиль, однако при попытке продать вторую половину золотых изделий были задержаны.

Вину в преступлении подельники признали полностью. Теперь их будут судить за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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