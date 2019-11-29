В Омске бизнесмен после ссоры с компаньоном в авто убил его одним ударом
Разные взгляды на ведение бизнеса стали причиной ссоры двоих предпринимателей. Они повздорили во время переговоров в машине. После этого разгоряченные мужчины выскочили из авто и стали махать кулаками. Один из них оказался сильнее, ударом кулака он отправил компаньона в нокаут. При падении 57-летний омич сильно ударился головой. Лежавшего на земле у машины по улице Ленина обнаружили прохожие. В больнице коммерсант скончался через несколько дней.
Следователи быстро вышли на компаньона погибшего. Его задерживали бойцы СОБР.
- На допросе подозреваемый, не признавая вину, пояснил, что потерпевший сам упал, поскользнувшись, и ударился затылком. Однако собранные следователем доказательства, в том числе показания очевидца, поставили под сомнение эту версию подозреваемого, - рассказали в пресс-службе следкома.
На бизнесмена завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU