2019-11-29T08:58:49+03:00
Происшествия

В Омске бизнесмен после ссоры с компаньоном в авто убил его одним ударом

Погибший ударился головой при падении
Станислав МУХИН
Поделиться:
Коммерсанта задерживал СОБРКоммерсанта задерживал СОБРФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Разные взгляды на ведение бизнеса стали причиной ссоры двоих предпринимателей. Они повздорили во время переговоров в машине. После этого разгоряченные мужчины выскочили из авто и стали махать кулаками. Один из них оказался сильнее, ударом кулака он отправил компаньона в нокаут. При падении 57-летний омич сильно ударился головой. Лежавшего на земле у машины по улице Ленина обнаружили прохожие. В больнице коммерсант скончался через несколько дней.

Следователи быстро вышли на компаньона погибшего. Его задерживали бойцы СОБР.

- На допросе подозреваемый, не признавая вину, пояснил, что потерпевший сам упал, поскользнувшись, и ударился затылком. Однако собранные следователем доказательства, в том числе показания очевидца, поставили под сомнение эту версию подозреваемого, - рассказали в пресс-службе следкома.

На бизнесмена завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич едва не умер после процедуры в больнице и теперь трубует с медиков полмиллиона
Врача-взяточника из МЧС-4 могут отправить в колонию строгого режима на 8,5 лет
В Омске пропала девушка с татуировками собак, лисы и кота
Коллекторов, досаждавших омичке из-за чужого долга, наказали
Министр образования потроллила главу замерзавшего Омского района за фото с курорта в Instagram
Эффективное средство от простуды проверенное десятилетиями!
Двое омичей разнесли ювелирный магазин и вытащили оттуда украшений на 2 млн
Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube
Выписка из ЕГРН: действуем через интернет
В Федеральной кадастровой палате рассказали, как защитить свою электронную подпись от мошенников
Сибиряки завалили соцсети фото НЛО в небе над Омском
В Омске горел гараж со стоящим внутри авто с 70-литровым газовым баллоном
Омичка пожаловалась, что ее ребенок уже несколько раз травился едой в школьной столовой
Пропавший омский подросток автостопом доехал до Волгограда
Отдел маркетинга ИК-7 презентовал распродажу оружия, сделанного зэками
Высокооплачиваемым IT-шником можно стать в любом возрасте
Из омской школы на скорой увезли троих пьяных учеников
«Росводоканал Омск» провел совместный рейд с судебными приставами