В Омске бизнесмен после ссоры с компаньоном в авто убил его одним ударом

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-29T08:58:49+03:00

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Разные взгляды на ведение бизнеса стали причиной ссоры двоих предпринимателей. Они повздорили во время переговоров в машине. После этого разгоряченные мужчины выскочили из авто и стали махать кулаками. Один из них оказался сильнее, ударом кулака он отправил компаньона в нокаут. При падении 57-летний омич сильно ударился головой. Лежавшего на земле у машины по улице Ленина обнаружили прохожие. В больнице коммерсант скончался через несколько дней.

Следователи быстро вышли на компаньона погибшего. Его задерживали бойцы СОБР.

- На допросе подозреваемый, не признавая вину, пояснил, что потерпевший сам упал, поскользнувшись, и ударился затылком. Однако собранные следователем доказательства, в том числе показания очевидца, поставили под сомнение эту версию подозреваемого, - рассказали в пресс-службе следкома.

На бизнесмена завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU