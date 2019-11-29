Сибиряки завалили соцсети фото НЛО в небе над Омском

СЕГОДНЯ 06:33 2019-11-29T06:34:04+03:00

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С вечера четверга, 28 ноября, многие омичи потеряли сон. В небе над городом жители сразу нескольких районов Омска увидели странный объект. Огромный шар светил ярким лучом. Все это очень напоминало космический корабль или НЛО, который часто показывают в фильмах. Неудивительно, что некоторые омичи предположили: в небе неопознанный летающий объект. Социальные сети завалили снимками.

Но и скептиков у этой версии было предостаточно. Пока некоторые горожане готовились к нашествию пришельцев, всю интригу убили в минобороны РФ. Там сообщили, что вечером на полигоне «Капустин Яр» была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь». Ее траектория проходила над Сибирью. Светящийся объект видели не только омичи, но и жители Кемерово и Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU