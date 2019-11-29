В Омске горел гараж со стоящим внутри авто с 70-литровым газовым баллоном
ЧП случилось вчера, 28 ноября, вечером. Загорелся гараж с машиной внутри. Главная опасность была у том, что у авто газовый баллон на 70 литров, который мог взорваться в любую минуту. А после этого огонь мог перекинться на стоящий рядом дом.
– Сообщение о пожаре по улице Нефтезаводской поступило в 18.27, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение, площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 18.49 пожар локализовали, угроза была ликвидирована, огонь не перешел на дом. Через семь минут после локализации ликвидировпли открытое горение.
Также сообщается, что людей в гараже и доме не оказалось. Пострадавших в результате происшествия нет. К тушению пожара от МЧС привлекались четыре единицы техники и 21 человек личного состава.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU