Омичка пожаловалась, что ее ребенок уже несколько раз травился едой в школьной столовой

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-28T14:32:46+03:00

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Омичка сняла на видео, в каких условиях поставщики привозят продукты питания для школьников. Женщина считает, что делается это с нарушением норм.

– Мой сын – ученик школы № 50 по улице Новостройка, 20Б, – жалуется в соцсетях родительница. – У всех учеников нашего класса постоянное расстройство желудка после столовой. В столовой заявили, что неоднократно обращались к поставщику с жалобами на качество продукции, но бесполезно. Я позвонила поставщику с просьбой возить качественные продукты. Мне ответили, что я могу жаловаться, куда угодно, это не поможет. Продукцию возят не на поддонах. Хлеб должны возить в лотках и закрытых фургонах, а не в пакетах вместе с картофелем и сметаной. Вся продукция не маркирована, в кузове грязно.

Комментаторы посоветовали омичке обратиться с этой жалобой в контролирующие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU