Пропавший омский подросток автостопом доехал до Волгограда

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-28T14:16:01+03:00

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В экстремальное путешествие отправился 15-летний омский подросток. Школьник пропал 2 недели назад. Он ушел из своего дома в Азовской районе и не вернулся. Ранее он уже убегал из дома. Подростка начали искать полицейские. Каково же было их удивление, когда парня нашли под Волгоградом. Дениса заприметили прохожие. Парень бесцельно слонялся вдоль федеральной трассы без сопровождения взрослых. Они и сообщили в полицию. Подростка доставил в отделение наряд ДПС.

Как рассказали в пресс-службе полиции Волгограда, подросток доехал автостопом. На путешествие у него ушло две недели. Сейчас школьника временно поместили в реабилитационной центр. Решается вопрос о его возвращении в Омск. Что парень забыл в Волгограде, большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU